«Похолодание, ливни и грозы». Белгидромет сказал, какой будет погода в июне 2025 года в Беларуси

Белгидромет предупредил белорусов о похолодании и ливнях в июне 2025 года. Подробности Sputnik.by сообщила начальник службы метеорологических прогнозов Белгидрометцентра Татьяна Четырко.
Специалист обратила внимание, что июнь 2025 года начнется с перемены погоды. Она пояснила, что атмосферные фронты с западной Европы начнут смещаться на территорию Беларуси.
— Без осадков не обойдется, первая декада месяца пройдет с осадками, но они будут с перерывами, не такие длительные, как майские, но довольно интенсивные с ливнями и грозами, — отметила представитель Белгидромета.
По словам Четырко, температура воздуха повысится и местами по стране превысит июньские нормы. Она отметила, что днем температура воздуха будет от +20 градусов и выше. Вместе с тем по западной части Гродненской и Брестской областей окажется теплее, а в восточных регионах — прохладнее.
Специалист обратила внимание, что, согласно предварительному прогнозу, в середине июне вероятно снижение температуры до климатической нормы. Она допустила похолодание и дожди.
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