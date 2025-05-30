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Главные новости недели с 26 по 30 мая 2025 года

Итоги недели с 26 по 30 мая 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 26 по 30 мая 2025 года.

В Кремле назвали заявления Мерца по ракетам провоцированием войны

Источник: Reuters

Песков назвал слова канцлера ФРГ о дальнобойных ракетах «дальнейшим провоцированием войны» и попыткой заставить Украину продолжать боевые действия. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил о снятии ограничений на дальность ударов для Киева.

ВС РФ за неделю освободили 13 населенных пунктов

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

За неделю российские войска освободили 13 населенных пунктов: 7 — в ДНР, 4 — в Сумской области, 2 — в Харьковской. Минобороны РФ заявило об успешных действиях группировок войск «Север», «Запад», «Юг», «Центр» и «Восток» на разных направлениях.

Второй раунд переговоров РФ и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня

Источник: РИА "Новости"

Российская делегация готова представить в Стамбуле меморандум по будущему мирному договору. Москва рассчитывает, что те, кто заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат новый раунд переговоров. Состав российской делегации останется прежним, заявила Мария Захарова.

Маск уходит из DOGE и покидает Белый дом

Источник: Reuters

Трамп подтвердил, что 30 мая — последний рабочий день Маска в должности главы DOGE. Однако предприниматель продолжит помогать его администрации.

СВР заявила о поставках боеприпасов Украине сербскими компаниями

Источник: РИА "Новости"

Служба внешней разведки РФ заявила, что сербские оборонные предприятия продолжают поставки боеприпасов Украине, несмотря на провозглашенный Белградом нейтралитет. Президент Сербии заявил, что часть утверждений не соответствует действительности, и добавил, что обсуждал этот вопрос с Путиным.