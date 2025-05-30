Главные новости недели с 26 по 30 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 26 по 30 мая 2025 года.
В Кремле назвали заявления Мерца по ракетам провоцированием войны
Песков назвал слова канцлера ФРГ о дальнобойных ракетах «дальнейшим провоцированием войны» и попыткой заставить Украину продолжать боевые действия. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил о снятии ограничений на дальность ударов для Киева.
ВС РФ за неделю освободили 13 населенных пунктов
За неделю российские войска освободили 13 населенных пунктов: 7 — в ДНР, 4 — в Сумской области, 2 — в Харьковской. Минобороны РФ заявило об успешных действиях группировок войск «Север», «Запад», «Юг», «Центр» и «Восток» на разных направлениях.
Второй раунд переговоров РФ и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня
Российская делегация готова представить в Стамбуле меморандум по будущему мирному договору. Москва рассчитывает, что те, кто заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат новый раунд переговоров. Состав российской делегации останется прежним, заявила Мария Захарова.
Маск уходит из DOGE и покидает Белый дом
Трамп подтвердил, что 30 мая — последний рабочий день Маска в должности главы DOGE. Однако предприниматель продолжит помогать его администрации.
СВР заявила о поставках боеприпасов Украине сербскими компаниями
Служба внешней разведки РФ заявила, что сербские оборонные предприятия продолжают поставки боеприпасов Украине, несмотря на провозглашенный Белградом нейтралитет. Президент Сербии заявил, что часть утверждений не соответствует действительности, и добавил, что обсуждал этот вопрос с Путиным.