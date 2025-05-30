Минздрав утвердил эскизы предупреждений для табачных изделий

В приложение представлены эскизы предупреждений о вреде потребления некурительных табачных изделий, которые могут вести к развитию пародонтоза, онкозаболеваний, инфарктов, импотенции. Там также указан номер телефона консультативного центра помощи в отказе от табака, для россиян звонок будет бесплатным.