В Минтрансе заговорили о возможности внедрения монорельса в Ростове

В Министерстве транспорта Ростовской области рассматривают много вариантов развития альтернативных видов транспорта. Один из них — монорельс. Об этом сообщила глава ведомства Алена Беликова на официальной странице в соцсетях.
По мнению Беликовой, монорельс можно интегрировать в маршрутную сеть города. Она считает, что он мог бы дополнить транспортную инфраструктуру, связать отдаленные районы с центром, разгрузить дороги.
При этом Минтранс готов рассмотреть и другие идеи внедрения новых видов транспорта и особенностей создания монорельса.
— А как вы считаете, какие другие виды транспорта можно было бы рассмотреть как альтернативу привычным видам? Если прокладывать монорельс, то какие районы города, по вашему мнению, следует связать между собой? — говорится в обращении Алены Беликовой к горожанам.