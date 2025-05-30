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В Минтрансе заговорили о возможности внедрения монорельса в Ростове

Власти рассматривают варианты альтернативных видов общественного транспорта в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве транспорта Ростовской области рассматривают много вариантов развития альтернативных видов транспорта. Один из них — монорельс. Об этом сообщила глава ведомства Алена Беликова на официальной странице в соцсетях.

По мнению Беликовой, монорельс можно интегрировать в маршрутную сеть города. Она считает, что он мог бы дополнить транспортную инфраструктуру, связать отдаленные районы с центром, разгрузить дороги.

При этом Минтранс готов рассмотреть и другие идеи внедрения новых видов транспорта и особенностей создания монорельса.

— А как вы считаете, какие другие виды транспорта можно было бы рассмотреть как альтернативу привычным видам? Если прокладывать монорельс, то какие районы города, по вашему мнению, следует связать между собой? — говорится в обращении Алены Беликовой к горожанам.