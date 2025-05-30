Инвесторы вложат миллиард рублей в пермские объекты спорта и туризма

Три перспективных проекта, ранее поддержанные пермскими властями, одобрены на региональном уровне. Статус приоритетного инвестиционного проекта получили водно-оздоровительный комплекс, вейк-парк и центр тенниса. В соответствии со статусом проектов, инвесторы получат участки на льготных условиях, а также административную поддержку.
Водно-оздоровительный комплекс «Баден-Баден» планируется создать на городском пляже. В него войдут точки общепита, спортплощадки и бассейны, пункты проката, глэмпинг, апарт-отель, оздоровительная инфраструктура и еще много чего — на общую сумму более полумиллиарда.
Парк для вейкбординга тоже будет иметь термальный комплекс, бассейны, кафе, а также условия для воднолыжного спорта. Все это должно появиться до конца 2029 года.
Годом раньше планируется сдать спортивный центр для занятий теннисом на Садовом. Пока в этом микрорайоне, да и вообще в Мотовилихе ничего подобного нет.