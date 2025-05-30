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В Уфе с начала года во время поездки в такси родилось четверо детей

Четверо детей родились в Уфе в такси с начала 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Любопытную статистику обнародовали на днях в одном из популярных сервисов такси. По данным аналитиков, за первый три месяца 2025 года в салоне такси в Уфе родились четверо детей. Точно такое же количество новорожденных появились на свет прямо в пути в Москве и Самаре.

По данным сервиса, российские таксисты все чаще берут заказы на поездку с детьми. По всей стране с января по март включительно таких поездок состоялось более 17 миллионов. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 8%. Также увеличилось и количество водителей, у которых есть в машине детское кресло.

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