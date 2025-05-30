В Уфе с начала года во время поездки в такси родилось четверо детей

По данным сервиса, российские таксисты все чаще берут заказы на поездку с детьми. По всей стране с января по март включительно таких поездок состоялось более 17 миллионов. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 8%. Также увеличилось и количество водителей, у которых есть в машине детское кресло.