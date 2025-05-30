Ректору самарского вуза А. Колсанову присвоено звание члена-корреспондента РАН

Ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов избран членом-корреспондентом Российской академии наук.
Губернатор региона Вячеслав Федорищев отметил, что высокий уровень медицинской науки и образования в регионе во многом стал возможен благодаря усилиям Колсанова.
Под его руководством внедрены инновационные технологии: 3D-анатомический стол «Пирогов», система хирургической навигации AUTOPLAN, уникальные эндопротезы и программные решения для анализа медицинских данных. Все это активно используется как в образовании, так и в клинической практике.
Министр науки Самарской области Марк Шлеенков подчеркнул, что избрание Колсанова — заслуженное признание его вклада в развитие медицины.
Университет под его руководством стал первым медицинским технологическим вузом страны, где создаются перспективные научные разработки.
Александр Владимирович — доктор медицинских наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ, ректор с 2019 года.
Он основал новое направление — цифровую анатомию с 3D-моделированием. Его исследования легли в основу персонализированного подхода к изучению человеческого тела.
Колсанов автор более 800 научных работ, 248 патентов, его учениками защищено множество диссертаций. Его работы имеют большое значение для практической медицины.
Самарская губернская дума также отметила это событие. По словам спикера парламента, академика Геннадия Котельникова, избрание Колсанова в РАН — результат огромной научной и организационной работы, принесшей реальную пользу здравоохранению России.
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