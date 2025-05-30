«Новые люди» провели ярмарку донской продукции «В России вкуснее»

30 мая в Ростове-на-Дону, в торговом центре «МегаМаг», прошла ярмарка донской продукции «В России вкуснее». Организатором мероприятия выступила партия «Новые люди», которая активно поддерживает инициативы по продвижению локальных брендов и импортозамещению. Ярмарка уже успела зарекомендовать себя в других городах России — Москве, Липецке, Новосибирске и других регионах, а теперь добралась и до Ростовской области.
На ярмарке были представлены 10 местных производителей пищевой продукции, которые порадовали гостей качественными и вкусными продуктами. Местные жители смогли не только оценить вкусовые качества донских продуктов, но и убедиться, что отечественные бренды ничем не уступают зарубежным аналогам.
— Мы уверены: наши сыры ничем не хуже итальянских, а масла и пастила могут составить достойную конкуренцию любым импортным продуктам. Мы уже проводили нео-маркеты для предпринимателей, которые создают одежду, сувениры и другую хендмейд-продукцию. Теперь делаем акцент на ярмарках локальных продуктов питания, чтобы каждый житель Ростовской области знал своих производителей. Поддерживать наших — это не только вкусно, но и правильно. Мы также предлагаем важные инициативы для помощи отечественному бизнесу: приоритет нашим поставщикам при госзакупках, создание на уровне города ярмарок на постоянной основе для поддержки местных производителей. Это те шаги, которые помогут нашим предпринимателям развиваться и укреплять свои позиции, — отметил Александр Чухлебов, руководитель регионального отделения партии.
Фото: Георгий Ветров.
Ярмарка стала не просто выставкой местных брендов, но и площадкой для диалога о важности поддержки отечественного производства. Импортозамещение остаётся ключевой задачей для экономики страны, и партия «Новые люди» активно выступает за развитие российских предприятий.
— Сегодня наши предприниматели доказали, что способны производить продукты мирового уровня. Теперь наша задача — дать им возможность развиваться дальше. Такие ярмарки — это ещё один шаг к тому, чтобы каждый россиянин знал и гордился продукцией своего региона, — подчеркнул Александр Чухлебов.
Ярмарка донской продукции «В России вкуснее» стала настоящим праздником для жителей Ростова-на-Дону. Помимо дегустации местных продуктов и знакомства с производителями, гостей порадовало выступление казачьего ансамбля, который создал атмосферу настоящего донского колорита. Организаторы уверены, что подобные мероприятия помогут укрепить позиции российских производителей на рынке и сделают локальные бренды узнаваемыми по всей стране.