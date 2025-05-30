«Новые люди» провели ярмарку донской продукции «В России вкуснее»

— Мы уверены: наши сыры ничем не хуже итальянских, а масла и пастила могут составить достойную конкуренцию любым импортным продуктам. Мы уже проводили нео-маркеты для предпринимателей, которые создают одежду, сувениры и другую хендмейд-продукцию. Теперь делаем акцент на ярмарках локальных продуктов питания, чтобы каждый житель Ростовской области знал своих производителей. Поддерживать наших — это не только вкусно, но и правильно. Мы также предлагаем важные инициативы для помощи отечественному бизнесу: приоритет нашим поставщикам при госзакупках, создание на уровне города ярмарок на постоянной основе для поддержки местных производителей. Это те шаги, которые помогут нашим предпринимателям развиваться и укреплять свои позиции, — отметил Александр Чухлебов, руководитель регионального отделения партии.