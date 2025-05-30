Астроном Кошман: июньское расположение четырех планет не является парадом

«В течение не только 3 июня, но и всего месяца перед восходом Солнца четыре планеты (Уран, Венера, Нептун и Сатурн) располагаются восточнее Солнца. Перед восходом можно низко у восточного горизонта найти Венеру и Сатурн — с трудом. Уран и Нептун не видны невооруженным глазом», — сказала она, добавив, что это расположение нельзя назвать парадом планет, так как они находятся слишком далеко друг от друга (в секторе около 90 градусов, а не 20−30 градусов).