Астроном Кошман: июньское расположение четырех планет не является парадом

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Расположение Урана, Венеры, Нептуна и Сатурна относительно Солнца не является парадом планет, информация о возможном наблюдении которого 3 июня распространяется в интернете, сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
Ранее ряд интернет-ресурсов распространил информацию о том, что 3 июня будет наблюдаться парад, при котором несколько планет окажутся по одну сторону от Солнца. Кошман указала на то, что упоминаемый в их числе Уран вовсе не будет виден с Земли из-за того, что будет «прятаться в лучах Солнца».
«В течение не только 3 июня, но и всего месяца перед восходом Солнца четыре планеты (Уран, Венера, Нептун и Сатурн) располагаются восточнее Солнца. Перед восходом можно низко у восточного горизонта найти Венеру и Сатурн — с трудом. Уран и Нептун не видны невооруженным глазом», — сказала она, добавив, что это расположение нельзя назвать парадом планет, так как они находятся слишком далеко друг от друга (в секторе около 90 градусов, а не 20−30 градусов).