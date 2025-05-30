Лето начинается с капри: как и с чем модно носить джинсы в этом году

Их не нужно, как брюки, постоянно отпаривать, приводить в порядок. У них огромное количество сочетаний. Когда мы думаем о том, как создать романтичный образ, сразу представляем какое-нибудь платье, что-то легкое, воздушное. Но сегодня мы можем создавать весьма женственные образы, сочетая джинсы с различными декоративными элементами. Джинсы не загоняют в рамки. И они подходят всем людям. Мы можем выбрать подходящие для себя фасон, посадку, длину, и они будут идеально сидеть, скрывая все недостатки. Такого преимущества у брюк нет. Джинсы сделаны из очень доступного и удобного материала. И цена, конечно, играет роль. В любом ценовом сегменте можно найти достаточно качественные джинсы и носить их годами. Чего нельзя сказать о брюках (брюки из дешевого материала быстро изнашиваются).