Тюленят, прошедших реабилитацию в Петербурге, выпустили в залив

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Четырех серых тюленят выпустили в Финский залив после реабилитации в Санкт-Петербурге, сообщил ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
«Сегодня Фонд друзей балтийской нерпы провел второй в этом сезоне выпуск серых балтийских тюленей в естественную среду обитания — акваторию Финского залива. Было выпущено четыре ластоногих: три самца и одна самка», — говорится в сообщении.
Все тюленята поступили на реабилитацию в апреле с критическим истощением и недостаточной массой тела для выживания в дикой природе. За полтора месяца интенсивного ухода и реабилитации каждый из них набрал необходимый вес — около 35−40 килограммов.
«Среди выпущенных — традиционный “пасхальный тюлененок”. Ежегодно в день Пасхи фонд принимает одного тюлененка или нерпенка. В этом году им стал малыш из Приморска. Также сегодня выпустили тюленя Стирсуддена, обнаруженного у маяка на мысе Стирсудден. Он продемонстрировал отличные результаты реабилитации и стал самым крупным среди тюленей, выпущенных в этот раз», — отмечается в сообщении.
В настоящее время в центре реабилитации Фонда друзей балтийской нерпы, расположенном на территории петербургского Водоканала в поселке Репино, продолжается уход за 30 животными.
Ранее сообщалось, что 2025 год стал рекордным для фонда: под опекой одновременно находились 39 тюленей и нерп. В середине мая на берегу Финского залива состоялся первый в 2025 году выпуск тюленей. На свободу отправились сразу пять серых тюленят — три самца и две самки, прошедшие реабилитацию после спасения.
Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским Водоканалом.
Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в Репино. В центре под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.