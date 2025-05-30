Олег Рой стал народным писателем Башкирии.

В завершение выездного заседания правления Российского книжного союза (РКС) Глава Башкортостана присвоил председателю комитета РКС по духовно-патриотическому воспитанию, писателю Олегу Рою почётное звание «Народный писатель Республики Башкортостан». Руководитель региона поблагодарил всех участников за конструктивный диалог и отметил эффективную деятельность Российского книжного союза.
— Очень интересно было вас послушать. Самое главное — сегодня здесь собрались единомышленники. Мы одинаково понимаем важное значение книги. Поэтому давайте продолжим наше сотрудничество. Мы всегда открыты к диалогу, — резюмировал Радий Хабиров. — Спасибо за визит в Башкортостан и участие в книжной ярмарке. Фестиваль «Китап-байрам» будем проводить и дальше, чтобы служить её величеству Книге.
В беседе с корреспондентом «Башинформа» Глава Башкортостана подвёл итоги заседания.
«Книга для нас в том числе инструмент борьбы за души, сердца и головы наших жителей, особенно детей. И в этой сфере есть свои сложности. Книга сейчас переходит в цифровой формат — это в принципе цивилизационный процесс, ничего страшного в этом нет. Но возникают вопросы, связанные с авторским правом. Ещё один момент — развитие книжных магазинов. К ним нужно особое отношение, — сказал Радий Хабиров. — В целом состоялась полезная дискуссия, мы обсудили много вопросов. Также подписали соглашение с Российским книжным союзом, будем вместе работать. Гости Башкортостана отметили, что наш форум “Китап-байрам” — это федеральное мероприятие очень высокого уровня».