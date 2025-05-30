Олег Рой стал народным писателем Башкирии.

«Книга для нас в том числе инструмент борьбы за души, сердца и головы наших жителей, особенно детей. И в этой сфере есть свои сложности. Книга сейчас переходит в цифровой формат — это в принципе цивилизационный процесс, ничего страшного в этом нет. Но возникают вопросы, связанные с авторским правом. Ещё один момент — развитие книжных магазинов. К ним нужно особое отношение, — сказал Радий Хабиров. — В целом состоялась полезная дискуссия, мы обсудили много вопросов. Также подписали соглашение с Российским книжным союзом, будем вместе работать. Гости Башкортостана отметили, что наш форум “Китап-байрам” — это федеральное мероприятие очень высокого уровня».