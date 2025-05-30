Ростовчане выбирают территории для благоустройства: уже проголосовали 45 тысяч человек

До окончания онлайн-голосования по выбору общественных пространств для благоустройства осталось меньше двух недель. Жители Ростова определяют, какие территории будут приведены в порядок в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Голосование, которое стартовало 21 апреля, продлится до 12 июня.
— Спасибо тем, кто уже принял участие — это почти 45 тысяч ростовчан, — обратился к жителям глава города Александр Скрябин. — Тем, кто еще не проголосовал, напоминаю: ваш голос может решить судьбу любимого места отдыха.
В список для голосования вошли пять общественных пространств. На сегодня лидирует территория на проспекте Маршала Жукова, 2. Второе место занимает сквер Строителей, третье — сквер имени М. А. Шолохова. Четвертую позицию удерживает площадь Советов, а замыкает рейтинг общественное пространство в микрорайоне «Платовский».
Принять участие в голосовании могут ростовчане старше 14 лет. Сделать выбор можно на платформе za.gorodsreda.ru, через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтеров. Территория, набравшая наибольшее количество голосов, попадет в план благоустройства на следующий год.
-Дорогие ростовчане, ваш голос действительно важен, — подчеркнул Александр Скрябин. — Это шанс внести свой вклад в развитие нашего города.
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