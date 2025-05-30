МВД: жительница Нижневартовска вынуждала мужчин идти на СВО и забирала их деньги

По данным Baza, по этому делу на данный момент задержаны 45-летний житель Нижневартовска Сергей К., полицейский Александр К., и 48-летняя Наталья Б. Также фигурирует 51-летний Виталий П., которого пока не нашли. По версии следствия, Наталья организовала браки минимум с четырьмя мужчинами, все они погибли на фронте. По данным Telegram-канала, полицейский передал данные не менее чем семи потенциальных «женихов» и получал по 100−200 тыс. рублей за каждый случай.