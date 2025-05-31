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Более 100 га поразил опасный сорняк в Ейском районе

В Ейском районе ввели фитосанитарный карантин.

Источник: Южное межрегиональное управление Россельхознадзора

В Ейском районе объявлен карантин в связи с обнаружением сорного растения, оказывающего негативное воздействие на урожай зерновых.

По информации, предоставленной пресс-службой Южного межрегионального управления Россельхознадзора, карантинные меры введены после того, как в ходе обследования территорий Кухаривского и Трудового сельских поселений был выявлен опасный сорняк — паслен колючий.

Сорняк поразил площадь приблизительно в 130 гектаров. Для предотвращения дальнейшего распространения сорняка вокруг зараженных участков создана буферная зона, охватывающая более 1300 гектаров.

В настоящее время Южное межрегиональное управление Россельхознадзора разработало комплекс мероприятий, направленных на сдерживание и уничтожение паслена колючего. Данный план действий передан для исполнения землепользователям и местным органам власти.

Стоит отметить, что паслен колючий является карантинным сорняком, представляющим угрозу для посевов пропашных и яровых зерновых культур. Его также можно встретить на обочинах дорог, в местах скопления мусора, на заброшенных лугах и пастбищах.