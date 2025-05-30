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Минский Красный костел начнут ремонтировать в июне 2025 года

Ремонт в минском Красном костеле начнется в июне 2025.

Источник: Комсомольская правда

Ремонт в минском Красном костеле (Костел святых Симеона и Алены) начнется в июне 2025 сообщила начальник управления культуры Мингорисполкома Екатерина Лучина в эфире «Радио-Минск».

— В июне начнутся ремонтные работы в Красном костеле. Думаю, в 2026 году они будут завершены, — отметила Лучина, добавив, что в Минске следят за сохранностью исторических зданий, в числе которых и Красный костел.

Кстати, ранее мы писали, что этот минский храм построил несчастный отец, потерявших двоих детей.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о мире в Европе и европейском партнере Беларуси.

А Минобразования заявило, что провело работу над ошибками по экзаменам в Беларуси.

Минтруда же сообщило, что ряд белорусов получили право бесплатного оздоровления в санаториях.

Также белорусский генетик сказал, какое будущее ждет двух телят, родившихся от коров и зубра.