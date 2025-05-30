Минский Красный костел начнут ремонтировать в июне 2025 года

Ремонт в минском Красном костеле (Костел святых Симеона и Алены) начнется в июне 2025 сообщила начальник управления культуры Мингорисполкома Екатерина Лучина в эфире «Радио-Минск».
— В июне начнутся ремонтные работы в Красном костеле. Думаю, в 2026 году они будут завершены, — отметила Лучина, добавив, что в Минске следят за сохранностью исторических зданий, в числе которых и Красный костел.
Кстати, ранее мы писали, что этот минский храм построил несчастный отец, потерявших двоих детей.
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