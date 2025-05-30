За неделю в Самарской области капуста, морковь и лук подорожали на 9%

Самарастат представил данные о том, как изменились цены на некоторые товары и услуги в Самарской области с 20 по 26 мая 2025 года.
За этот период заметно выросли цены на овощи и некоторые продукты. В частности, «борщевой набор» снова подрос в цене.
Репчатый лук подорожал почти на 10% — до 76,85 рублей за килограмм. Морковь стала дороже на 9,57%, её цена составила 62 рубля за кг. Белокочанная капуста прибавила в цене 9,19%, теперь стоит 78,5 рубля за кг.
Свекла поднялась в цене на 8,74% — до 85,36 рублей за кг. Охлаждённые и замороженные куры подорожали на 5,15%, их стоимость достигла 211 рублей за кг.
Картофель стал дороже на 3,68% — до 94,13 рублей за кг.
Также выросли цены на вермишель (+1,62%, 79,55 ₽/кг), макароны из пшеничной муки высшего сорта (+1,46%, 78,17 ₽/кг) и гречневую крупу (+1%).
В то же время, снизились цены на овощи: свежие огурцы стали дешевле на 6,5% — до 109,67 рублей за кг, а свежие помидоры подешевели на 6,2%, их цена составила 214 рублей за кг.
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