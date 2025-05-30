30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ОАО «Красный Мозырянин» в Наровле открыли линию по производству тираженного ириса, сообщили БЕЛТА в концерне «Белгоспищепром».
Будет выпускаться тираженный ирис (семь вкусов) и козинаки. Продукция поступит в фирменные магазины уже в понедельник, а затем на прилавки торговых сетей. Также рассматривается вопрос поставок нового товара за рубеж, в частности в Китай.
Стоимость проекта «Реконструкция ирисного участка с внедрением нового оборудования» составила Br4,5 млн, которые были инвестированы из областного бюджета и инвестиционного фонда концерна «Белгоспищепром». Вложенные средства планируют окупить в течение пяти лет.
Производственные мощности линии будут увеличены со 175 до 440 т в год при односменном режиме работы. Реализация проекта позволит создать новые рабочие места, повысить эффективность предприятия, выпускать продукцию, пользующуюся спросом у потребителей, способствовать социально-экономическому развитию Наровлянского района Гомельской области. -0-