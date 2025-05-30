Фортеция, костелы, усадьба Рейтанов: что стоит посмотреть туристу в Ляховичском районе?

Сколько бы о Беларуси ни рассказывали, в нашей стране остается много местечек, про которые мало знают не только туристы, но и ученые. Когда планируешь свое путешествие по ней, не всегда удается найти достаточно информации. Поэтому зачастую, уже оказавшись на месте, начинаешь внимательно изучать и восхищаться уникальными архитектурными решениями, инженерными достижениями и великолепием природы. Сегодня мы предлагаем вам направиться в путешествие по Ляховичскому району Брестской области.
Начнем с агрогородка Дарево.
Костел в Дарево.
Впервые Дарево упоминается в XV веке. На протяжении этого и следующего столетий деревней владели Монтигердовичи, они же и построили здесь первый католический храм. В XVI веке Дарево перешло к роду Кишек.
Во время Первой мировой войны деревню уничтожили. Чуть позже она начала постепенно возрождаться, и уже в 30-е годы здесь возвели каменный костел Вознесения Девы Марии. Любопытный факт: денег на строительство не было, поэтому блоки высекали из сохранившихся немецких бункеров. Из них же возвели часовню. Оставшиеся материалы закупали на деньги, заработанные на лотереях и от продажи билетов на спектакли. Костел проработал всего год, прежде чем его закрыли в 1939-м.
Во время Великой Отечественной войны в костел попал снаряд. К счастью, он не взорвался и был благополучно обезврежен. В советское время в здании оборудовали склад. В середине 80-х здание горело. И лишь в 90-е годы храм стали восстанавливать. Сегодня он действует.
Из Дарево направляемся в Лабузы — это всего в 3 км, домчите за несколько минут.
Усадьба Рожанских в Лабузах.
На северо-восток от деревни в пойме Щары стоит усадьба Рожанских. Информации о ней очень мало. В центре расположился каменный дом, построенный то ли во второй половине XIX, то ли в 20-е годы прошлого века. Он прямоугольный в плане, по центру главного и парковых фасадов — небольшие портики, парковый портик с четырьмя колоннами.
После Великой Отечественной войны в здании размещалась начальная школа, позже — магазин.
Пейзажный парк закладывали одновременно со строительством дома: здесь росли ясени, клены, каштаны, дубы и липы. Сейчас от него остались лишь фрагменты, хозпостройки находятся в плачевном состоянии, да и дому приходится туго.
Осмотрев все, направляемся в Кореневщину. В зависимости от маршрута путь продлится от 11 до 16 км.
Кореневщина.
Некогда здешнее поместье принадлежало роду Мартиновских. С середины XIX века и до 1939 года им владел род Лопотей.
Ромуальд Лопоть построил тут двухэтажный усадебный дом и разбил пейзажный парк. Дом, как и сейчас, не изобиловал декоративными деталями. Главный вход с террасой и пятью колоннами расположен на углу.
В советское время в усадьбе размещалась школа, позже — правление колхоза и магазин. Во многом благодаря этому снаружи она сохранилась в хорошем состоянии. А вот с внутренней отделкой дела обстоят по-другому.
Следующей точкой нашего маршрута будет районный центр — город Ляховичи. Это примерно в 10 км на юг.
Ляховичская фортеция.
Впервые город упоминается в конце XV века. Им владели Гаштольды, затем — Барбара Радзивилл. После ее смерти земли с замком и другим имуществом отошли короне и поступили в управление Григорию Воловичу, а затем — Ивану Солтану. Потом Ляховичами владел Владимир Заболоцкий, после него — Ян Иероним Ходкевич.
В конце XVI века Ян Кароль Ходкевич заложил в городе мощный бастионный замок, во дворе которого находился каменный дворец. Он относился к одной из новых итальянских фортификационных систем, которая была распространена в Европе в конце XVI века. При этом считался одним из самых мощных укреплений во всей Речи Посполитой. Дважды Ляховичскую фортецию пытались взять казаки Богдана Хмельницкого, позже осаждали московские войска. И лишь во время Северной войны она была взята и частично разрушена.
Узнать, как выглядел замок, можно благодаря сохранившейся старинной гравюре. Именно он изображен на современном гербе Ляховичей.
В середине XVII века Ляховичи отошли к витебскому воеводе Павлу Яну Сапеге. А с конца XVIII века эти земли стали государственной собственностью.
Кстати, здесь родились мыслитель и педагог Флориан Бохвиц и поэт-фольклорист Ян Чечот.
По имеющимся сведениям, до второй половины XVIII века в Ляховичах существовала Георгиевская церковь. Какой-то точной причины ее исчезновения не имеется. Историки полагают, что храм переоборудовали в костел. Однако 14 сентября 1867 года 2,5 тысячи прихожан вместе с настоятелем приняли православие. И костел вновь переосвятили — в православную церковь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. В начале XX века католики пытались организовать мятеж, чтобы вернуть храм, но из этого ничего не вышло.
Во время войны здание храма пострадало. Несмотря на это, службы совершались до 1965 года. Были даже планы реставрации, но здание уже начало разрушаться — и его взорвали. В конце XX века недалеко от этого места построили костел Сердца Иисуса.
Местное старое кладбище примечательно тем, что на нем захоронены представители шляхетских родов. Если пройти по дорожкам и внимательно осмотреться, можно найти часовни-усыпальницы Доминика Рейтана, владевшего имением в Грушевке, и Солтанов, которым принадлежали имения в Муроване и Старой Белице. Ближе к концу XX века возле старого кладбища построили церковь Воздвижения Креста Господня.
Еще в Ляховичах есть костел Святого Язэпа, построенный в начале XX века. В советское время он был закрыт и перестроен, в результате чего утратил колокольню и другие части оригинальных конструкций. В начале этого века костел вернули верующим.
Далее можно просто прогуляться по городу и набережной реки Ведьмы, посмотреть на рядовую застройку и синагогу. Затем отправляемся в деревню Грушевку (это примерно в 5 км), чтобы увидеть усадебный комплекс Рейтанов.
Готическая усыпальница и родовое гнездо Рейтанов.
Знакомство с усадьбой можно начинать с часовни-усыпальницы, которая расположена на окраине деревни.
Построена она в готическом стиле на месте гибели Юзефа Рейтана, последнего представителя рода. Считается, что сооружением усыпальницы занимался его племянник Генрих Грабовский, к которому отошли владения Рейтанов. В 30-е годы прошлого века сюда же перенесли прах Тадеуша Рейтана. Здесь же захоронили семью Несловских. Часовня неоднократно была разграблена, потом стала ветшать. Но пять лет назад ее, как и усадебный дом, начали реставрировать, и теперь при виде часовни захватывает дух.
Далее направляемся к самой усадьбе.
Еще в XVI веке имение принадлежало Радзивиллам. Рейтанам эти земли перешли в подарок от короля Яна III Собеского за заслуги перед короной.
Заложил усадьбу Доминик Рейтан, при котором здесь в XVIII веке появился дом в стиле классицизма. Первоначально каменный, но при следующих владельцах, Юзефе и Алине, на старом фундаменте возник дом из лиственницы. Говорят, это потому, что врачи не рекомендовали Юзефу жить в каменных стенах. Первоначальный вид здания сохранился на рисунках Наполеона Орды.
Внутри дома были печи, облицованные голландским кафелем, паркет, расписные панели и потолки, резьба. Что удивительно для того времени — водопровод, канализация и электричество. А еще зал, увековечивающий память о Тадеуше Рейтане.
В начале XX века Алина Рейтан (в девичестве — Гартинг) оставляла жить у себя детей-сирот. Однако в 30-е годы прошлого века ее признали «неблагонадежной» и сослали.
В советское время здесь располагался клуб, а затем склад.
Чем же так знаменит Тадеуш Рейтан? Он вошел в историю как человек, который всеми силами пытался уберечь Речь Посполитую от раздела в 1773 году. Чтобы не допустить этого, Тадеуш лег в дверях из зала заседаний, блокируя выход депутатам, со словами: «Меня убейте, но не убивайте Отчизну!» Рейтана стали называть местным Дон Кихотом, а в последующем — национальным героем Польши. Исторический момент отображен на картине Яна Матейко. Последние годы Тадеуш прожил в одном из флигелей усадьбы, где, по одной из версий, и покончил жизнь самоубийством.
За усадьбой виднеется несколько каменных зданий. Это флигель («дом Тадеуша Рейтана»), руины бровара, конюшни (на них есть год строительства — 1909) и другие хозяйственные постройки.
| Ксения Дмитриева. Фото автора.
Читайте также:
Неоготика Свенторжецких и «Северные Афины» Огинского: необычная архитектура Беларуси.
Эти стены помнят князей: что точно стоит посмотреть в Мстиславле и его окрестностях.
Замок трех правителей и церкви-зернохранилища: путешествуем по Витебской области.