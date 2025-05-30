Фортеция, костелы, усадьба Рейтанов: что стоит посмотреть туристу в Ляховичском районе?

Сколько бы о Беларуси ни рассказывали, в нашей стране остается много местечек, про которые мало знают не только туристы, но и ученые. Когда планируешь свое путешествие по ней, не всегда удается найти достаточно информации. Поэтому зачастую, уже оказавшись на месте, начинаешь внимательно изучать и восхищаться уникальными архитектурными решениями, инженерными достижениями и великолепием природы. Сегодня мы предлагаем вам направиться в путешествие по Ляховичскому району Брестской области.