1,5 тыс. инициатив подали самарцы на форум «Сильные идеи для нового времени»

До первого июня открыта подача предложений на платформе идея.росконгресс.рф для форума «Сильные идеи для нового времени».
Уже получено больше полутора тысяч интересных проектов от жителей Самарской области.
Этот форум ежегодно организуется для выявления и поддержки важных общественных инициатив, способствующих укреплению независимости России и достижению её национальных целей до 2030 года.
Идея получила одобрение президента Владимира Путина. Организаторами выступают агентство АСИ и фонд Росконгресс, партнёром выступает ВЭБ.РФ.
Цель форума — собрать лучшие идеи и предложения со всей страны, отобрать среди них сто наиболее полезных и внедрить их в жизнь.
У каждого жителя появляется шанс внести предложение, которое улучшит будущее страны и получит профессиональное обсуждение экспертов.
Чтобы подать свою инициативу, достаточно зайти на платформу, выбрать интересующее направление и заполнить анкету.
Нужно подробно изложить проблему, которую предстоит решить, ожидаемые положительные изменения и выгоды от воплощения плана.
Затем инициатива пройдёт экспертизу, где дадут рекомендации по улучшению. Можно развить проект вместе с экспертами, привлечь соратников и создать рабочую группу.
Таким образом, форум даёт уникальную возможность каждому высказаться и реально повлиять на развитие страны. Предложения граждан, бизнеса и организаций станут основой будущих изменений.
Розыгрыш уникальных призов для подписчиков «МК в Самаре» в Telegram и Дзене до 1 июня!