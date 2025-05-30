В 18 лет получал около 800 рублей: кем был минский подпольщик Кедышко до войны?

Известный минский подпольщик и организатор минского сопротивления Николай Кедышко родился 13 августа 1923 года в Минске. Был старшим сыном в многодетной рабочей семье. Всего детей было пятеро. Отец работал мастером на мясокомбинате.
— Долгое время бытовала версия о том, что отец Николая умер, когда ему было 10 лет, — в 1933 или 1934 году. Но по воспоминаниям внучатой племянницы Николая Кедышко Татьяны Доморацкой, напечатанным в газете «Советская Белоруссия», оказалось, что отец по каким-то причинам оставил семью. У него позже появилась вторая. Потомки этой линии Кедышко сейчас живут в Кирове. Николай хорошо учился, и, возможно, его судьба сложилась бы несколько иначе, если бы в доме был достаток. Но многодетная семья, желание обеспечить сестер, помочь матери — все это повлияло на то, что после окончания семилетки Николай поступил в минскую школу фабрично-заводского обучения, — рассказал доцент кафедры истории южных и западных славян БГУ, кандидат исторических наук Сергей Александрович.
Школа имела строительный профиль. Позже такие учебные заведения начали называть училищами, затем — колледжами. Сегодня это Минский государственный колледж ремесленничества и дизайна. Он носит имя Николая Кедышко.
— Там Николай получил профессию строителя, фигурировал в документах как строитель-инструктор. Успешно овладел рядом строительных профессий, особенно — делом каменщика. Впоследствии трудился два года именно по этой специальности. Кроме того, он продолжал заниматься спортом, как и в школе. Был комсомольским активистом, руководство училища назначило его старостой группы. Сохранились воспоминания мастера производственного обучения о жизни и учебе Кедышко в то время. Мастер отмечал, что Николай морально и физически в училище окреп и из достаточно субтильного подростка вырос в красивого видного юношу ростом свыше 1,9 м. Был очень популярен в кругу сверстников, замечательно играл на гитаре и был хорошим спортсменом, — добавил Сергей Александрович.
В строительной сфере Кедышко был востребован. Хорошо зарабатывал, считался завидным женихом.
— После окончания строительного училища Николай работал на различных строительных объектах. Есть даже сведения, в первую очередь косвенные, что он участвовал в возведении некоторых зданий Академии наук, а также сооружений на западной границе, укреплений. По сохранившейся информации, получал около 800 рублей в месяц, что составляло на то время довольно внушительную сумму. Для сравнения, зарплата рядового инженера на то время составляла 375 рублей, то есть была меньше более чем в два раза. К примеру, в то время килограмм муки различного сорта стоил от 2,9 до 4,6 рублей, килограмм картошки — 1,5 рубля, килограмм гречки — 1,8 рубля. Обед в столовой — около 30 рублей, — объяснил старший научный сотрудник Центра военной истории Беларуси кандидат исторических наук, доцент Виталий Гарматный.
Николай занимался возведением оборонительных сооружений под Минском. По некоторой информации, это было связано с реконструкцией знаменитой линии Сталина. И война застала Николая Кедышко каменщиком военно-строительного управления.
— С семьей он попытался выйти из Минска. Не удалось. Дорога на восток была отрезана в районе Смолевичей, и они вернулись. На месте своего дома увидели воронку. Была бомбардировка, авиация разбомбила улицу Антоновскую. И вот тогда, в самом конце июня 1941 года, Николай начал восстанавливать дом. Ему удалось это сделать. Что самое интересное, как потом оказалось, именно тогда он заложил тайники для хранения оружия, боеприпасов и радиостанции в подвале, на чердаке. Видимо, уже в то время принял решение бороться с немецко-фашистскими захватчиками, — считает Сергей Александрович.
Нужно понимать, что Кедышко был комсомольцем и патриотом. Он стремился всеми силами защитить свою родину, даже в таких непростых условиях. Как? Смотрите в видео БЕЛТА.
| Подготовлено по видео БЕЛТА. Скриншоты видео.
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