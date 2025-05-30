В 18 лет получал около 800 рублей: кем был минский подпольщик Кедышко до войны?

— Долгое время бытовала версия о том, что отец Николая умер, когда ему было 10 лет, — в 1933 или 1934 году. Но по воспоминаниям внучатой племянницы Николая Кедышко Татьяны Доморацкой, напечатанным в газете «Советская Белоруссия», оказалось, что отец по каким-то причинам оставил семью. У него позже появилась вторая. Потомки этой линии Кедышко сейчас живут в Кирове. Николай хорошо учился, и, возможно, его судьба сложилась бы несколько иначе, если бы в доме был достаток. Но многодетная семья, желание обеспечить сестер, помочь матери — все это повлияло на то, что после окончания семилетки Николай поступил в минскую школу фабрично-заводского обучения, — рассказал доцент кафедры истории южных и западных славян БГУ, кандидат исторических наук Сергей Александрович.