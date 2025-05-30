Российский математик стал главредом международного журнала

«Видимо, это также привлекло внимание издателей, поскольку мы нашли много приложений в самых разных областях математики и информатики и, в первую очередь, в оптимизации. В 2022 году вышла книга “Numerical Infinities and Infinitesimals in Optimization” под редакцией моей и профессора Ренато де Леоне (несколько лет назад он был президентом Итальянского общества исследования операций). Книга объединяет работы более 20 ученых из разных стран, которые применяют эти методы использования бесконечно больших и малых чисел в оптимизации», — рассказал ученый.