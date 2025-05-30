Российский математик стал главредом международного журнала

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российский ученый, профессор Института информационных технологий, математики и механики Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского Ярослав Сергеев стал главным редактором международного научного журнала Operations Research Forum, который выходит в издательстве «Шпрингер». Об обстоятельствах назначения Сергеев рассказал ТАСС.
Ученый сообщил, что в 2017—2021 годах был президентом Международного общества глобальной оптимизации. Глобальная оптимизация — часть исследования операций (англ. Operations Research) — междисциплинарной науки, занимающейся применением математических методов и моделей для принятия оптимальных решений в сложных системах и процессах. Само название журнала означает «форум исследования операций».
«С момента учреждения журнала в 2019 году меня пригласили в редколлегию. И поскольку, видимо, я хорошо работал, получал премии, сделал более ста пленарных лекций и тьюториалов на международных конгрессах — издатели оценили мои результаты и мою работу в качестве редактора», — сообщил профессор Сергеев.
Сергеев имеет большой опыт работы в редакционных коллегиях изданий в области прикладной математики и информатики, который включает три российских и 12 международных журналов, а также серию книг Emergence, Complexity and Computation издательства «Шпрингер».
Новая парадигма вычислений.
Профессор Сергеев также отметил, что ему удалось «предложить новую парадигму вычислений с бесконечно большими и бесконечно малыми числами и описать, как можно делать с ними арифметические операции».
«Видимо, это также привлекло внимание издателей, поскольку мы нашли много приложений в самых разных областях математики и информатики и, в первую очередь, в оптимизации. В 2022 году вышла книга “Numerical Infinities and Infinitesimals in Optimization” под редакцией моей и профессора Ренато де Леоне (несколько лет назад он был президентом Итальянского общества исследования операций). Книга объединяет работы более 20 ученых из разных стран, которые применяют эти методы использования бесконечно больших и малых чисел в оптимизации», — рассказал ученый.
Сергеев запатентовал и новый суперкомпьютер для таких вычислений в России и ряде других стран. Такая машина, по словам изобретателя, может быть при наличии финансирования изготовлена в течение года, никаких физических препятствий (как, например, с квантовыми компьютерами) для этого нет.
Научные результаты профессора Ярослава Сергеева получили большое международное признание. Он отмечен премиями имени Константина Каратеодори и Джоакино да Фьоре (2023 г.), премией правительства Ирана (2017 г.), премией Пифагора (2010 г.), премией МАИК «Наука» за монографию «Диагональные методы глобальной оптимизации», написанную совместно с Дмитрием Квасовым. В 2020 году Ярослав Сергеев был избран членом-корреспондентом итальянской Академии наук в городе Мессина.