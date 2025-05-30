Проект Национального плана действий в области гендерного равенства до 2030 года рассмотрели в Минске

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске прошло заседание Национального совета по гендерной политике при Совете Министров Республики Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтруда.
В настоящее время идет подготовка проекта Национального плана по обеспечению гендерного равенства на 2026−2030 годы. Он включает четыре направления. В их числе — укрепление и развитие механизмов обеспечения и защиты равных прав и возможностей женщин и мужчин, расширение потенциала системы образования, занятости и социальной поддержки в интересах равных социально-экономических возможностей для женщин и мужчин, гармоничного баланса трудовой и семейной жизни.
Еще два направления — совершенствование системы охраны здоровья с учетом специфических потребностей женщин и мужчин на различных этапах жизни, развитие культуры равных прав и возможностей женщин и мужчин в семье, обществе, информационного пространства продвижения равенства и искоренения стереотипов.
Как отметили в пресс-службе, планируется изменить название плана — переименовать его в Национальный план действий по реализации в Республике Беларусь Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин на 2026−2030 годы.
Как отметила министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, основной индикатор положения женщин в экономике — разница в зарплатах между мужчинами и женщинами. В Беларуси скорректированный гендерный разрыв (с учетом отраслевых, образовательных и иных факторов) в 2024 году составил 6%, что свидетельствует о минимальном неравенстве. Главные приоритеты для белорусов — здоровье (80,3%), дети (68,8%), семья (65,1%).-0-