Проект Национального плана действий в области гендерного равенства до 2030 года рассмотрели в Минске

В настоящее время идет подготовка проекта Национального плана по обеспечению гендерного равенства на 2026−2030 годы. Он включает четыре направления. В их числе — укрепление и развитие механизмов обеспечения и защиты равных прав и возможностей женщин и мужчин, расширение потенциала системы образования, занятости и социальной поддержки в интересах равных социально-экономических возможностей для женщин и мужчин, гармоничного баланса трудовой и семейной жизни.