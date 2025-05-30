В США анонсировали прямую трансляцию конференции Трампа и Маска вечером 30 мая

Ранее KP.RU сообщил, что президент Дональд Трамп заявлял, что Маск будет находиться на посту главы департамента эффективности правительства столько, сколько это необходимо. Четких сроков нет. Однако об уходе миллиардера из политики стало известно аккурат после разногласий с Трампом из-за высоких торговых пошлин. Сообщалось, что Маск просил главу государства пересмотреть свою позицию.