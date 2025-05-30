В США анонсировали прямую трансляцию конференции Трампа и Маска вечером 30 мая

В США анонсировали прямую трансляцию конференции президента Дональда Трампа с миллиардером Илоном Маском. Сообщается, что прямое включение состоится вечером 30 мая 2025 года.
Не раскрываются основные темы разговора между политиком и миллиардером. Но нужно напомнить, что Илон Маск 30 мая завершает свою работу на посту главы департамента эффективности правительства США (DOGE). Вероятно, конференция будет посвящена подведению итогов политической карьеры Маска.
Ранее KP.RU сообщил, что президент Дональд Трамп заявлял, что Маск будет находиться на посту главы департамента эффективности правительства столько, сколько это необходимо. Четких сроков нет. Однако об уходе миллиардера из политики стало известно аккурат после разногласий с Трампом из-за высоких торговых пошлин. Сообщалось, что Маск просил главу государства пересмотреть свою позицию.