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Генпрокуратура: Лоукостер «Победа» незаконно уменьшил габариты ручной клади

Суд признал действия лоукостера «Победа» незаконными.

Источник: Комсомольская правда

Российский лоукостер «Победа» незаконно снизил допустимые размеры ручной клади пассажиров. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

«Поставив пассажиров в заведомо неприемлемые рамки перевозки ручной клади, авиакомпания “Победа” вышла за рамки предоставленного ей законом права определять габариты багажа», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве отметили, что такие нарушения выявили транспортные прокуроры по результатам проверки. Суд согласился с позицией прокуратуры, признав действия лоукостера незаконными, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Как писал сайт KP.RU, ранее Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что одна из отечественных авиакомпаний была оштрафована на 30 тысяч рублей за то, что продала больше билетов на рейсы из Иркутска в Москву, чем было мест в самолетах. В результате этого некоторым пассажирам отказали в перевозке. Кроме того, авиаперевозчика привлекли к административной ответственности за повторное нарушение правил оказания услуг.