Генпрокуратура: Лоукостер «Победа» незаконно уменьшил габариты ручной клади

Российский лоукостер «Победа» незаконно снизил допустимые размеры ручной клади пассажиров. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.
«Поставив пассажиров в заведомо неприемлемые рамки перевозки ручной клади, авиакомпания “Победа” вышла за рамки предоставленного ей законом права определять габариты багажа», — говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве отметили, что такие нарушения выявили транспортные прокуроры по результатам проверки. Суд согласился с позицией прокуратуры, признав действия лоукостера незаконными, подчеркнули в Генпрокуратуре.
Как писал сайт KP.RU, ранее Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что одна из отечественных авиакомпаний была оштрафована на 30 тысяч рублей за то, что продала больше билетов на рейсы из Иркутска в Москву, чем было мест в самолетах. В результате этого некоторым пассажирам отказали в перевозке. Кроме того, авиаперевозчика привлекли к административной ответственности за повторное нарушение правил оказания услуг.