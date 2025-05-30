Генпрокуратура: Лоукостер «Победа» незаконно уменьшил габариты ручной клади

Как писал сайт KP.RU, ранее Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что одна из отечественных авиакомпаний была оштрафована на 30 тысяч рублей за то, что продала больше билетов на рейсы из Иркутска в Москву, чем было мест в самолетах. В результате этого некоторым пассажирам отказали в перевозке. Кроме того, авиаперевозчика привлекли к административной ответственности за повторное нарушение правил оказания услуг.