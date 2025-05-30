Суд разрешил Трампу высылать мигрантов, въехавших в США при Байдене

Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа отменить правовой статус более чем 500 тысяч мигрантов из Кубы, Никарагуа, Венесуэлы и Гаити, которые прибыли в страну в рамках программы администрации Джо Байдена, пишет РИА Новости.
«Ходатайство о приостановлении, поданное на имя судьи Джексон и переданное ею на рассмотрение суда, удовлетворено», — сказано в документе.
Как указывает агентство, ранее суд Массачусетса заблокировал лишение правового статуса сотни тысяч мигрантов из Кубы, Никарагуа, Венесуэлы и Гаити, находившихся в США по программе Джо Байдена. Однако теперь решение отменили.
В апреле сообщалось, что в США предложили организовать высылку мигрантов по примеру служб доставки.