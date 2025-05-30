Суд разрешил Трампу высылать мигрантов, въехавших в США при Байдене

Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа отменить правовой статус более чем 500 тысяч мигрантов из Кубы, Никарагуа, Венесуэлы и Гаити, которые прибыли в страну в рамках программы администрации Джо Байдена, пишет РИА Новости.