В Башкирии появится новый праздничный день

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о создании в республике нового праздничного дня. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, каждый год 8 июня теперь будут праздновать День эпоса «Урал-батыр».
Новый праздник впервые отметят уже в этом году. Он посвящен литературному наследию башкирского народа и, в том числе, знаменитому эпосу «Урал-батыр». В этот день в районах Башкирии местным администрациям рекомендуют проводить культурные мероприятия. Правительство региона, в свою очередь, разработает и определит источник финансирования для популяризации произведения.
Указ о создании Дня эпоса «Урал-батыр» был подписан сегодня, 30 мая.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.