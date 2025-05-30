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В Башкирии появится новый праздничный день

Глава Башкирии подписал указ о создании Дня эпоса «Урал-батыр».

Источник: Комсомольская правда

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о создании в республике нового праздничного дня. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, каждый год 8 июня теперь будут праздновать День эпоса «Урал-батыр».

Новый праздник впервые отметят уже в этом году. Он посвящен литературному наследию башкирского народа и, в том числе, знаменитому эпосу «Урал-батыр». В этот день в районах Башкирии местным администрациям рекомендуют проводить культурные мероприятия. Правительство региона, в свою очередь, разработает и определит источник финансирования для популяризации произведения.

Указ о создании Дня эпоса «Урал-батыр» был подписан сегодня, 30 мая.

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