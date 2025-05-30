В Башкирии появится новый праздничный день

Новый праздник впервые отметят уже в этом году. Он посвящен литературному наследию башкирского народа и, в том числе, знаменитому эпосу «Урал-батыр». В этот день в районах Башкирии местным администрациям рекомендуют проводить культурные мероприятия. Правительство региона, в свою очередь, разработает и определит источник финансирования для популяризации произведения.