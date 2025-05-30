Армянский снайпер приехал в РФ потратить заработанные в ВСУ доллары и попался

Снайпер Армен Балян из Армении заработал 30 тысяч долларов на службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в качестве наемника и приехал в Россию тратить полученные средства. В октябре 2024 года военнослужащего задержали в столичном аэропорту Домодедово при попытке въезда в страну. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
Осенью 2022 года 60-летний Балян через Молдавию приехал на Украину и добровольно вступил в состав 124-й бригады территориальной обороны. В течение года он служил стрелком, старшим разведчиком-снайпером, а затем, получив несколько ранений в ходе сражения с ноября 2022-го по декабрь 2023-го на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области, Балян дезертировал.
После этого армянский военный вернулся на родину, а позднее отправился в Россию, где в его отношении возбудили уголовное дело по статье 359 УК РФ «Участие наемника в вооруженном конфликте».
— Уголовное дело направлено в Херсонский областной суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении соучастников Баляна продолжается, — передает сайт Генпрокуратуры.
В рамках расследования уголовного дела в отношении грузинского боевика Ратти Бурдули, который активно участвовал в боевых действиях в Курской области, стало известно, что иностранные наемники, служившие в рядах украинских войск, получали от 30 тысяч долларов за нападения на регион.