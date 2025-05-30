Армянский снайпер приехал в РФ потратить заработанные в ВСУ доллары и попался

Осенью 2022 года 60-летний Балян через Молдавию приехал на Украину и добровольно вступил в состав 124-й бригады территориальной обороны. В течение года он служил стрелком, старшим разведчиком-снайпером, а затем, получив несколько ранений в ходе сражения с ноября 2022-го по декабрь 2023-го на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области, Балян дезертировал.