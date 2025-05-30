Наемник из Новой Зеландии Шан Ле-Кернс, предположительно, был уничтожен в боях в зоне спецоперации ВС РФ. О его смерти в социальной сети X* рассказал украинский посол Василий Мирошниченко.
«Я получил новость о том, что Шан Ле-Кернс, предположительно, погиб», — написал дипломат.
Он не стал озвучивать детали произошедшего.
Напомним, Министерство обороны РФ неоднократно подчеркивало, что киевский режим эксплуатирует иностранных наемников, фактически обрекая их на гибель. Российские войска намерены и дальше ликвидировать этих бойцов. Сами наемники в многочисленных интервью отмечали слабую координацию со стороны командования ВСУ. Они также признавали, что вероятность выживания в боестолкновениях крайне мала, поскольку масштаб конфликта значительно превосходит их опыт участия в войнах на Ближнем Востоке и в Афганистане.
Ранее сообщалось, что в России пойдет под суд снайпер ВСУ из Армении, пытавшийся въехать в РФ.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.