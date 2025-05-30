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МО показало удар четырьмя бомбами ФАБ-500 по позициям ВСУ в Комаре

На кадрах видно, как на окраине населенного пункта один за другим раздаются мощные взрывы.

Источник: Аргументы и факты

Воздушно-космические силы России нанесли удар четырьмя авиабомбами ФАБ-500 по позициям украинской армии в населенном пункте Комар в ДНР, сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

«Нанесли авиаудар четырьмя ФАБ-500 по пункту временной дислокации 141-й бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

На кадрах, опубликованных военным ведомством, видно, как раздается серия взрывов, а затем в воздух поднимаются столбы дыма.

Ранее МО показало кадры удара авиабомбами ФАБ по теробороне ВСУ под Запорожьем.

Аэросъемка зафиксировала последствия точных попаданий: мощные взрывы и возникшие пожары.