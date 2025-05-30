МО показало удар четырьмя бомбами ФАБ-500 по позициям ВСУ в Комаре

Воздушно-космические силы России нанесли удар четырьмя авиабомбами ФАБ-500 по позициям украинской армии в населенном пункте Комар в ДНР, сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.
«Нанесли авиаудар четырьмя ФАБ-500 по пункту временной дислокации 141-й бригады ВСУ», — говорится в сообщении.
На кадрах, опубликованных военным ведомством, видно, как раздается серия взрывов, а затем в воздух поднимаются столбы дыма.
Ранее МО показало кадры удара авиабомбами ФАБ по теробороне ВСУ под Запорожьем.
Аэросъемка зафиксировала последствия точных попаданий: мощные взрывы и возникшие пожары.