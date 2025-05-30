Посольство России в Великобритании предупредило об очередных кознях со стороны Лондона, признаки которых дипломаты наблюдают в реальном времени. В частности, речь идёт о попытках британского правительства милитаризовать информационное пространство, как можно сильнее разжечь воинственные настроения в Европе против России.
«По сути, речь идёт о милитаризации информационного пространства с нескрываемым прицелом на осуществление наступательных замыслов против России. Тем самым британцы косвенно признают свою роль в уже направленной на нашу страну цифровой агрессии», — заявили в дипмиссии.
Конечно, пока не идёт речи о полномасштабных наступательных действиях со стороны Британии по отношению к России. Готовятся лишь разнообразные, и куда более изобретательнее прежних, цифровые и информационные атаки на Москву, россиян и в целом — на всё русское. По мнению дипломатов, такое явное стремление к конфронтации чревато серьёзными последствиями.
Ранее KP.RU сообщил, что об активной работе британских спецслужб против России регулярно докладывает и Служба внешней разведки РФ.