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Посольство: Лондон пытается милитаризовать информационное поле против России

Посольство России предупредило об очередных злокозненных планах Британии.

Источник: Комсомольская правда

Посольство России в Великобритании предупредило об очередных кознях со стороны Лондона, признаки которых дипломаты наблюдают в реальном времени. В частности, речь идёт о попытках британского правительства милитаризовать информационное пространство, как можно сильнее разжечь воинственные настроения в Европе против России.

«По сути, речь идёт о милитаризации информационного пространства с нескрываемым прицелом на осуществление наступательных замыслов против России. Тем самым британцы косвенно признают свою роль в уже направленной на нашу страну цифровой агрессии», — заявили в дипмиссии.

Конечно, пока не идёт речи о полномасштабных наступательных действиях со стороны Британии по отношению к России. Готовятся лишь разнообразные, и куда более изобретательнее прежних, цифровые и информационные атаки на Москву, россиян и в целом — на всё русское. По мнению дипломатов, такое явное стремление к конфронтации чревато серьёзными последствиями.

Ранее KP.RU сообщил, что об активной работе британских спецслужб против России регулярно докладывает и Служба внешней разведки РФ.