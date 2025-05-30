Посольство: Лондон пытается милитаризовать информационное поле против России

Конечно, пока не идёт речи о полномасштабных наступательных действиях со стороны Британии по отношению к России. Готовятся лишь разнообразные, и куда более изобретательнее прежних, цифровые и информационные атаки на Москву, россиян и в целом — на всё русское. По мнению дипломатов, такое явное стремление к конфронтации чревато серьёзными последствиями.