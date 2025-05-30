Российским школьникам объяснили, за что их могут выгнать с ЕГЭ

Юрист Илья Русяев объяснил, за что могут удалить выпускников с ЕГЭ. Он отметил, что под запретом на экзамене не только смартфоны, но и любые другие гаджеты, которые могут передавать или принимать информацию. Об этом пишут NEWS.ru.
К таким устройствам, по словам собеседника издания, относятся, например, планшеты, умные часы, фитнес-браслеты и беспроводные наушники.
Эксперт добавил, что причиной удаления с экзамена могут стать даже обычные наручные часы с Bluetooth или голосовым ассистентом.
Ранее сообщалось, что у двоих волгоградцев на ЕГЭ по истории и русскому языку организаторы заметили шпаргалки.