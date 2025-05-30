Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российским школьникам объяснили, за что их могут выгнать с ЕГЭ

Юрист Илья Русяев объяснил, за что могут удалить выпускников с ЕГЭ.

Юрист Илья Русяев объяснил, за что могут удалить выпускников с ЕГЭ. Он отметил, что под запретом на экзамене не только смартфоны, но и любые другие гаджеты, которые могут передавать или принимать информацию. Об этом пишут NEWS.ru.

К таким устройствам, по словам собеседника издания, относятся, например, планшеты, умные часы, фитнес-браслеты и беспроводные наушники.

Эксперт добавил, что причиной удаления с экзамена могут стать даже обычные наручные часы с Bluetooth или голосовым ассистентом.

Ранее сообщалось, что у двоих волгоградцев на ЕГЭ по истории и русскому языку организаторы заметили шпаргалки.