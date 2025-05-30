Самое время готовить «зеленку»: как помочь яблоням после окончания цветения

Давайте разберемся. От двух известных сортов при скрещивании получается гибрид F1. Его свойства нельзя описать точно, велика вариативность, он не обязательно будет соответствовать обещаниям экспериментаторов. Четко описываются только свойства и особенности того или иного сорта! А я вижу пакетик со смесью сортов, и ему дано название! Вот и моя любимая соседка стала жертвой циничного обмана: накупила цитрусовых (мандаринов, апельсинов и так далее) по 150 рублей: ей пообещали, что через полгода эти выращенные из косточки (!) растения зацветут.