Порядок деятельности центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации обновлен в Беларуси

Документом утверждено положение о центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР), определено, что он собой представляет. В таком учреждении оказываются ранняя комплексная помощь детям в возрасте до трех лет, коррекционно-педагогическая помощь, реализуются образовательные программы специального образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью на уровне дошкольного образования и общего среднего образования. Важное направление — социализация, интеграция в общество.