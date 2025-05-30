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Порядок деятельности центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации обновлен в Беларуси

Кроме того, центры могут реализовывать образовательные программы дополнительного образования детей и молодежи, программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении.

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обновлен порядок деятельности центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Это предусмотрено постановлением Министерства образования от 25 апреля 2025 года № 81, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Документом утверждено положение о центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР), определено, что он собой представляет. В таком учреждении оказываются ранняя комплексная помощь детям в возрасте до трех лет, коррекционно-педагогическая помощь, реализуются образовательные программы специального образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью на уровне дошкольного образования и общего среднего образования. Важное направление — социализация, интеграция в общество.

Кроме того, центры могут реализовывать образовательные программы дополнительного образования детей и молодежи, программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении.

Положением закреплены задачи и функции ЦКРОиР. В частности, установлены особенности организации образовательного процесса, требования к различным видам деятельности, в том числе по социальной реабилитации, абилитации, социально-педагогической поддержке.

Постановление ведомства от 16 августа 2011 года № 233 признается утратившим силу.

Правовой акт вступает в силу с 1 сентября 2025 года одновременно с законом от 5 декабря 2024 года «Об изменении кодексов по вопросам образования».-0-