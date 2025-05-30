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Источник рассказал подробности гибели врача-победителя праймериз в Ростове

В Ростовской области в ДТП погиб врач, который принимал участие в спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области скончался врач-инфекционист, бывший участник СВО и ветеран боевых действий Алексей Курдин. Об этом сообщили близкие погибшего.

Как рассказал источник «КП-Ростов-на-Дону», 25 мая медик попал в ДТП в Кашарском районе. По предварительным данным, от полученных травм мужчина скончался на месте.

С врачом простились 28 мая.

Напомним, Алексей Курдин возглавлял инфекционное отделение ЦРБ Кашарского района, во время пандемии был начальником ковидного госпиталя. После начала спецоперации медик ушел добровольцем в зону СВО. «За ленточкой» он был дважды.

Недавно врач и ветеран боевых действий принял участие в праймериз к выборам в депутаты Гордумы Ростова. На днях стало известно, что он победил.