Источник рассказал подробности гибели врача-победителя праймериз в Ростове

В Ростовской области скончался врач-инфекционист, бывший участник СВО и ветеран боевых действий Алексей Курдин. Об этом сообщили близкие погибшего.
Как рассказал источник «КП-Ростов-на-Дону», 25 мая медик попал в ДТП в Кашарском районе. По предварительным данным, от полученных травм мужчина скончался на месте.
С врачом простились 28 мая.
Напомним, Алексей Курдин возглавлял инфекционное отделение ЦРБ Кашарского района, во время пандемии был начальником ковидного госпиталя. После начала спецоперации медик ушел добровольцем в зону СВО. «За ленточкой» он был дважды.
Недавно врач и ветеран боевых действий принял участие в праймериз к выборам в депутаты Гордумы Ростова. На днях стало известно, что он победил.