«Мой ребенок сам решит, рожать или нет»: сексолог рассказала URA.RU о проверке репродуктивного здоровья детей

Однако, по словам Никитиной, для ребенка любой визит к врачу — это всегда стресс. В государственных поликлиниках многие медики эмоционально выгорают из-за нагрузки и не могут уделить каждому маленькому пациенту достаточно внимания. Специалист отметила, что одна из самых частых психологических травм у детей связана именно с первым посещением гинеколога или уролога, после которого во взрослой жизни человек испытывает дискомфорт и страх при половом акте.