Жена Овечкина Шубская заявила, какой ценой ему далось побить рекорд Гретцки

«Центра исполнительских искусств как формы общественной культурной жизни, в России, по-моему, нет. В Москве так точно нет такого, — рассказывает aif.ru художественный руководитель Центра исполнительских искусств на Добрынинской, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ, композитор Алексей Рыбников, музыка которого звучала в спектакле. — Хотя есть во всем мире. Есть в Вашингтоне, в Сиднее, в Бомбее. Исполнительские искусства — что что? Это театр, концерты, какие-то творческие встречи, презентации, самый разнообразный спектр всего того, что может происходить на сцене. И мы фактически существуем в этом качестве всего 3 месяца, совсем ещё новорожденные, можно сказать. Но за это время мы успели много чего сделать. У нас сейчас есть уже малый симфонический оркестр, есть хор, остался джаз-бэнд, есть вокалисты, солисты, театральная труппа. Это преобразовалось из моей творческой мастерской. Мы играем и “Юнону и Авось”, и детские спектакли. Много чего играем уже давно, но теперь мы обосновались на этой площадке. У нас открыты двери для сотрудничества, для других коллективов, для проектов интересных, театральных и концертных проектов. Вот, например, спектаклем “Буратино и золотой ключик” фактически прошло открытие этого центра и мы это не подгадывали. К нам просто обратились, чтобы сделать совместную программу. Программа совершенно потрясающая и для меня это просто подарок. Дети с ограниченными возможностями поставили не что-нибудь, а моего “Буратино”, которому в этом году 50 лет. Вы знаете, бывают разные награды, ордена, медали. Но когда эти дети на колясках выезжают и поют эти песни, когда они и их родители такие счастливые, то это лучшая награда вообще, которая может быть для композитора. И этим событием мы обязаны известной певице Жасмин, которая взяла под свое крыло этих детей и помогла им сделать этот спектакль. Она обратилась к нам, мы с радостью включились в работу, и наш оркестр здесь играет, и наши актеры здесь тоже принимают участие. Для нас это самое радостное событие, с которого можно было бы начинать историю Центра исполнительских искусств, которому всего 3 месяца».