Жена Овечкина Шубская заявила, какой ценой ему далось побить рекорд Гретцки

Анастасия Шубская — супруга российского хоккеиста Александра Овечкина, капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», обладателя Кубка Стэнли 2018, трёхкратного чемпиона мира, лучшего снайпера в истории регулярных чемпионатов НХЛ.
В эксклюзивном интервью порталу aif.ru Анастасия Шубская, среди прочего, раскрыла подробности, какой ценой дался Овечкину апрельский спортивный рекорд, когда нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» и побил рекорд Уэйна Гретцки.
«Каждый день эти вопросы: “Когда, когда, когда побьёшь рекорд? Я понимала, насколько ему было тяжело. Хоть Саша, конечно, и не показывал виду”, — призналась порталу aif.ru Анастасия Шубская, жена российского хоккеиста Александра Овечкина, капитана клуба НХЛ “Вашингтон Кэпиталз”.
Супруга Овечкина отметила, что «давление шло очень большое, причем отовсюду».
«Поэтому я ждала, чтобы Саша быстрее забил. Чтобы он расслабился», — сказала aif.ru жена Александра Овечкина Анастасия Шубская.
Напомним, Александр Овечкин уже давно считается великим хоккеистом, но никогда еще мир не следил за его голами настолько внимательно, как в последние несколько месяцев. Игре в НХЛ спортсмен посвятил два десятка лет, и вот, к счастью, он может гордиться мощным свершением в своей карьере. Вечером 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Ови, как зовут поклонники Овечкина, забил 895-ю шайбу в ворота противника в регулярных матчах лиги и побил достижение, ранее принадлежавшее канадцу Уэйну Гретцки, — 894 шайбы.
Этот рекорд Гретцки установил в 1999 году, и тогда казалось, что приблизиться к нему будет нереально. В 1999 году Александр Овечкин готовился к переходу из юниорского во взрослый спорт и мог только мечтать о том, чтобы однажды просто постоять рядом с Уэйном Гретцки на одном льду. Сейчас же Гретцки жмет ему руки и с улыбкой говорит, что Александр — космос и звезда, которая будет сиять еще очень долго.
Отметим, что постановка «Буратино и золотой ключик», которую посетила супруга Овечкина Анастасия Шубская, стала результатом совместной работы творческой команды певицы Жасмин, благотворительного фонда «Семейная в помощь» (инклюзивная студия «Сны Алисы») и музыкального наставника спектакля, композитора Алексея Рыбникова. Цель инициативы — помочь детям с особенностями здоровья в социальной адаптации через творчество, а также популяризация идеи равенства и участия. В музыкальном спектакле роли исполнили дети с особенностями развития и нейротипичные артисты — всего больше 60 человек из четырёх филиалов инклюзивной студии «Сны Алисы». Показ открыл масштабный проект по созданию Центров инклюзивной культуры в России и странах СНГ. Главным идеологом проекта является популярная певица Жасмин.
Напомним, Жасмин — давняя подруга Анастасии Шубской. Женщины даже называют себя сестрами, настолько доверительные у них отношения. Дружба также связывает и их семьи — на днях певица Жасмин стала гостьей на дне рождения младшего сына Александра Овечкина и Анастсии Шубской. Вечеринка прошла 27 мая в одном из московских ресторанов. Наследнику прославленного хоккеиста исполнилось пять лет. Праздник был оформлен в хоккейной тематике. Посередине фотозоны в виде катка стояла огромная «шайба», а на столах — мультяшные фигурки именинника в спортивной форме.
Звездными гостями премьеры «Буратино и золотой ключик» также стали Татьяна Навка, пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков, Александр Буйнов, Алсу, Маргарита Симоньян, Александра Захарова и многие другие знаменитости.
«Центра исполнительских искусств как формы общественной культурной жизни, в России, по-моему, нет. В Москве так точно нет такого, — рассказывает aif.ru художественный руководитель Центра исполнительских искусств на Добрынинской, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ, композитор Алексей Рыбников, музыка которого звучала в спектакле. — Хотя есть во всем мире. Есть в Вашингтоне, в Сиднее, в Бомбее. Исполнительские искусства — что что? Это театр, концерты, какие-то творческие встречи, презентации, самый разнообразный спектр всего того, что может происходить на сцене. И мы фактически существуем в этом качестве всего 3 месяца, совсем ещё новорожденные, можно сказать. Но за это время мы успели много чего сделать. У нас сейчас есть уже малый симфонический оркестр, есть хор, остался джаз-бэнд, есть вокалисты, солисты, театральная труппа. Это преобразовалось из моей творческой мастерской. Мы играем и “Юнону и Авось”, и детские спектакли. Много чего играем уже давно, но теперь мы обосновались на этой площадке. У нас открыты двери для сотрудничества, для других коллективов, для проектов интересных, театральных и концертных проектов. Вот, например, спектаклем “Буратино и золотой ключик” фактически прошло открытие этого центра и мы это не подгадывали. К нам просто обратились, чтобы сделать совместную программу. Программа совершенно потрясающая и для меня это просто подарок. Дети с ограниченными возможностями поставили не что-нибудь, а моего “Буратино”, которому в этом году 50 лет. Вы знаете, бывают разные награды, ордена, медали. Но когда эти дети на колясках выезжают и поют эти песни, когда они и их родители такие счастливые, то это лучшая награда вообще, которая может быть для композитора. И этим событием мы обязаны известной певице Жасмин, которая взяла под свое крыло этих детей и помогла им сделать этот спектакль. Она обратилась к нам, мы с радостью включились в работу, и наш оркестр здесь играет, и наши актеры здесь тоже принимают участие. Для нас это самое радостное событие, с которого можно было бы начинать историю Центра исполнительских искусств, которому всего 3 месяца».
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