Эксперты рассказали о правилах борьбы с тараканами в жилье

Многие россияне сталкиваются с нашествием тараканов в своем жилье. Особенно часто паразиты беспокоят жителей домов старого фонда. Эксперты рассказали о наиболее эффективных способах борьбы с насекомыми.
По словам биолога и зоолога Василия Кожары, основным аспектом борьбы с тараканами является обнаружение их гнезда. Эксперт отметил, что в многоквартирных высоких домах тараканы обычно обитают вблизи мусоропроводов.
Он также добавил, что при сильном беспокойстве следует вызвать службу дезинсекции, а в квартире можно установить ловушки или обработать поверхности специальным клеем.
Энтомолог Александр Сидоров подчеркнул, что тараканов привлекают пища и сырость, из-за чего они активно селятся в неотапливаемых подвалах и мусоропроводах. Кроме того, специалист указал на то, что в многоквартирных домах часто располагаются продуктовые магазины, что также является благоприятной средой для насекомых.
— Чтобы бороться с тараканами, следует вызывать специальные и коммунальные службы, — приводит слова эксперта «МК».
Порой тараканы в квартире могут появляться из-за безответственного отношения соседей. В январе в Госдуме начали разрабатывать законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений. В том числе планируют предусмотреть увеличение штрафов до 500 тысяч рублей за антисанитарию в квартирах. Что считается антисанитарией и куда жаловаться на нечистоплотных соседей, выясняла «Вечерняя Москва».