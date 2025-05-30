Эксперты рассказали о правилах борьбы с тараканами в жилье

Порой тараканы в квартире могут появляться из-за безответственного отношения соседей. В январе в Госдуме начали разрабатывать законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений. В том числе планируют предусмотреть увеличение штрафов до 500 тысяч рублей за антисанитарию в квартирах. Что считается антисанитарией и куда жаловаться на нечистоплотных соседей, выясняла «Вечерняя Москва».