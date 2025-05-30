Два ростовских вуза вошли в список Forbes

Два ростовских университета вошли в престижный рейтинг 100 лучших вузов России по версии Forbes. Издание оценивало учебные заведения по пяти ключевым критериям: уровень знаний абитуриентов (до 35 баллов), доверие работодателей (30 баллов), узнаваемость в мировых академических кругах (20 баллов), академическая среда (10 баллов) и количество выпускников в списке Forbes (5 баллов).
Ростовская государственная консерватория имени Рахманинова заняла 51-е место, — сообщает Forbes. Вуз получил высокие баллы за качество абитуриентов (18,83) и академическую среду (5,91).
Южный федеральный университет показал еще более впечатляющий результат — 39-я позиция в общем рейтинге. Университет заработал 13,22 балла за уровень поступающих, 6,99 балла за репутацию у работодателей и 6,96 балла за академическую среду.
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