Два ростовских вуза вошли в список Forbes

Два ростовских университета вошли в престижный рейтинг 100 лучших вузов России по версии Forbes. Издание оценивало учебные заведения по пяти ключевым критериям: уровень знаний абитуриентов (до 35 баллов), доверие работодателей (30 баллов), узнаваемость в мировых академических кругах (20 баллов), академическая среда (10 баллов) и количество выпускников в списке Forbes (5 баллов).