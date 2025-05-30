Тихонов выступил против избрания Дзюбы в Госдуму

«Ни Дзюбе, ни кому-либо из спортсменов в Госдуме делать нечего. Если Дзюба будет в Госдуме, то это будет издевательство над спортом. Над ним вся страна смеялась. Если приходить в Госдуму, то надо хоть что-то делать, хоть что-то решать. 20 лет сидят, Журова там уже состарилась», — подчеркнул Тихонов.