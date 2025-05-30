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CNN: США и КНР готовят телефонный разговор между Трампом и Си Цзиньпином

Трамп в настоящее время не рассматривает возможность повторного введения пошлин в размере 145% для Китая.

Источник: Комсомольская правда

США и Китай обсуждают возможность телефонного разговора между лидерами двух стран Дональдом Трампом и Си Цзиньпином для урегулирования торговых споров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

«Администрация Трампа и китайские чиновники рассматривают возможность телефонного разговора между президентом США и председателем КНР», — говорится в публикации.

Источники также сообщили, что Трамп не планирует повторно вводить 145-процентные пошлины на китайские товары.

Ранее президент США выступил с серьезным обвинением против Китая. Американский политик заявил, что Пекин якобы нарушил торговое соглашение, заключенное с США.

Напомним, в апреле Трамп ввел торговые пошлины на товары из десяти стран, включая Китай. Пекин оказался на первом месте в списке стран с самыми высокими тарифами. В ответ Китай также повысил пошлины, и теперь тарифы достигли 145%.