CNN: США и КНР готовят телефонный разговор между Трампом и Си Цзиньпином

США и Китай обсуждают возможность телефонного разговора между лидерами двух стран Дональдом Трампом и Си Цзиньпином для урегулирования торговых споров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
«Администрация Трампа и китайские чиновники рассматривают возможность телефонного разговора между президентом США и председателем КНР», — говорится в публикации.
Источники также сообщили, что Трамп не планирует повторно вводить 145-процентные пошлины на китайские товары.
Ранее президент США выступил с серьезным обвинением против Китая. Американский политик заявил, что Пекин якобы нарушил торговое соглашение, заключенное с США.
Напомним, в апреле Трамп ввел торговые пошлины на товары из десяти стран, включая Китай. Пекин оказался на первом месте в списке стран с самыми высокими тарифами. В ответ Китай также повысил пошлины, и теперь тарифы достигли 145%.