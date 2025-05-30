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Токаев сделал заявление по поводу вступления Казахстана в БРИКС: вот что решил президент

Токаев: Казахстан в ближайшее время не планирует вступать в БРИКС.

Источник: Комсомольская правда

Казахстан не планирует вступать в БРИКС в ближайшее время. Об этом сообщил президент республики Жомарт Токаев в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Мы закрепили за собой статус наблюдателя в БРИКС, и я считаю, что этого вполне достаточно», — заявил Токаев.

Напомним, в декабре 2024 года Казахстан получил статус наблюдателя в БРИКС, который начал действовать с 1 января 2025 года.

Ранее KP.RU сообщил, что в октябре 2024 года Казахстан принял участие в саммите БРИКС, который проводился в Казани. После него Токаев получил приглашение стать страной-участницей БРИКС. При этом Токаев отметил, что БРИКС имеет огромный потенциал, он объединяет страны на разных континентах, укрепляя солидарность и эффективность, используя совместные возможности трех стран-участниц. Кроме того, Токаев подчеркнул, что БРИКС можно назвать союзом будущего.