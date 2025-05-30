Токаев сделал заявление по поводу вступления Казахстана в БРИКС: вот что решил президент

Ранее KP.RU сообщил, что в октябре 2024 года Казахстан принял участие в саммите БРИКС, который проводился в Казани. После него Токаев получил приглашение стать страной-участницей БРИКС. При этом Токаев отметил, что БРИКС имеет огромный потенциал, он объединяет страны на разных континентах, укрепляя солидарность и эффективность, используя совместные возможности трех стран-участниц. Кроме того, Токаев подчеркнул, что БРИКС можно назвать союзом будущего.