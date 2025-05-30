Макрон заявил, что НАТО придет в Азию при наличии войск КНДР в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 30 мая, призвал власти Китайской Народной Республики не допустить присутствия военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) на «европейской территории», пригрозив в противном случае расширить действия Североатлантического альянса (НАТО) в Азии.
Французский лидер отметил, что на протяжении последних нескольких лет возражал против присутствия НАТО в Азии, поскольку N в латинской аббревиатуре NATO обозначает Северную Атлантику.
— …то, что происходит с Северной Кореей, действующей вместе с Россией на европейской земле, — это большой вопрос для всех нас. И именно поэтому, если Китай не хочет, чтобы НАТО участвовало в делах Юго-Восточной Азии или Азии, он должен не допустить, чтобы КНДР была задействована на европейской территории, — подчеркнул Макрон на прошедшей Сингапуре конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла».
Кроме того, он заявил о наличии угрозы со стороны «ревизионистских государств, желающих контролировать территории» от европейских окраин до архипелагов в Южно-Китайском море". Макрон указал на важность альянсов, являющихся важным элементом поддержания стабильности в Европе и Азии, и предложил создать коалицию Европы и стран Индо-Тихоокеанского региона, которая бы занималась сотрудничеством в сфере безопасности, передает ТАСС.
10 мая северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал «без колебаний» оказать России военную помощь в случае нападения США или других западных стран на нее. Он отметил, что сделает это в рамках корейско-российского соглашения.