Макрон заявил, что НАТО придет в Азию при наличии войск КНДР в Европе

— …то, что происходит с Северной Кореей, действующей вместе с Россией на европейской земле, — это большой вопрос для всех нас. И именно поэтому, если Китай не хочет, чтобы НАТО участвовало в делах Юго-Восточной Азии или Азии, он должен не допустить, чтобы КНДР была задействована на европейской территории, — подчеркнул Макрон на прошедшей Сингапуре конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла».