Озера в самарском Волгаре очистят на 16 га после нереста рыбы

Расчистка озер Старицы Дубовый Ерик в Волгаре продолжится.
Это природный ландшафтный комплекс, который образовался из-за старого русла реки Самарка. Он состоит из множества озёр, речушек и проток.
Всего по проекту от ила и камыша будет расчищено более 16 гектаров акватории. В прошлом году убрали 61,5 тыс.м³ донных отложений, в этом году осталось чуть больше 16 тыс.м³.
Об этом сообщили в региональном Минприроды.
После расчистки будут демонтированы временные площадки и проезды, берег приведут в первоначальный вид. Работы планируется завершить осенью 2025 года.
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