Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Озера в самарском Волгаре очистят на 16 га после нереста рыбы

Расчистка озер Старицы Дубовый Ерик в Волгаре продолжится.

Расчистка озер Старицы Дубовый Ерик в Волгаре продолжится.

Это природный ландшафтный комплекс, который образовался из-за старого русла реки Самарка. Он состоит из множества озёр, речушек и проток.

Всего по проекту от ила и камыша будет расчищено более 16 гектаров акватории. В прошлом году убрали 61,5 тыс.м³ донных отложений, в этом году осталось чуть больше 16 тыс.м³.

Об этом сообщили в региональном Минприроды.

После расчистки будут демонтированы временные площадки и проезды, берег приведут в первоначальный вид. Работы планируется завершить осенью 2025 года.

Розыгрыш уникальных призов для подписчиков «МК в Самаре» в Telegram и Дзене до 1 июня!