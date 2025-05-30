Путин поручил предоставить землю жителям новых территорий

Поручение президента относится к ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.
Президент России Владимир Путин распорядился организовать предоставление земельных участков для личного пользования гражданам, проживающим в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщается в соответствующем перечне поручений.
«Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в целях предоставления земельных участков гражданам для собственных нужд обеспечить принятие решений об отнесении к собственности названных субъектов Российской Федерации», — написано в перечне, который утвердил Путин по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках форума «Малая родина — сила России». Текст документа опубликован на сайте Кремля.
В перечень включаются участки с частными домами, гаражами и садовыми постройками, которые перейдут в собственность граждан. Также это коснется земель некоммерческих организаций, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества и строительства гаражей. Кроме того, в программу войдут участки, предоставленные гражданам до 5 октября 2022 года для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и возведения гаражей.
В России действуют различные государственные программы, позволяющие отдельным категориям граждан бесплатно получать земельные участки, в том числе по льготам для многодетных семей, участников спецоперации и молодых специалистов. Также существует программа «Дальневосточный гектар» и возможность оформления заброшенных участков в собственность.