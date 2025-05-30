Путин поручил предоставить землю жителям новых территорий

В перечень включаются участки с частными домами, гаражами и садовыми постройками, которые перейдут в собственность граждан. Также это коснется земель некоммерческих организаций, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества и строительства гаражей. Кроме того, в программу войдут участки, предоставленные гражданам до 5 октября 2022 года для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и возведения гаражей.