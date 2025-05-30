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Глава ВОЗ призвал запретить ароматизаторы в табачных изделиях

По словам главы ВОЗ, запрет на ароматизаторы в табачных изделиях снизит уровень зависимости среди молодежи.

Источник: Аргументы и факты

Необходимо запретить все ароматизаторы в табачных и никотиновых изделиях, чтобы защитить молодежь от зависимости, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он призвал запретить ароматизаторы в том числе в сигаретах, кальянах и электронных сигаретах.

«Ароматизаторы подпитывают новую волну зависимости и должны быть запрещены», — приводит его слова пресс-служба организации.

По словам главы ВОЗ, ароматизаторы сводят на нет десятилетия борьбы с табакокурением. Сейчас продажа табака с ароматизатором запрещена более чем в 50 странах мира.

Ранее Минздрав утвердил эскизы предупреждений для некурительных табачных изделий.

Эскизы будут информировать потребителей о возможных последствиях употребления такой продукции, включая риск развития пародонтоза, онкологических заболеваний, инфарктов и импотенции.