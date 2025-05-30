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Сенат США приступит к разработке новых санкций в отношении РФ

На следующей неделе Сенат США приступит к рассмотрению законопроекта о санкциях против России и 500% пошлины для ее союзников. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России).

Срочная новость На следующей неделе Сенат США приступит к рассмотрению законопроекта о санкциях против России и 500% пошлины для ее союзников. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России).