Срочная новость На следующей неделе Сенат США приступит к рассмотрению законопроекта о санкциях против России и 500% пошлины для ее союзников. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России).
Сенат США приступит к разработке новых санкций в отношении РФ
На следующей неделе Сенат США приступит к рассмотрению законопроекта о санкциях против России и 500% пошлины для ее союзников. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России).