В России создан уникальный механизм для лечения смертельно опасных заболеваний

«Я вижу, что фонд работает и развивается, новые направления возникают по орфанным и другим тяжелым заболеваниям, направления по поддержке борьбы с этими недугами. И хочу Вас поблагодарить, потому что одно дело — принять такое решение, найти источник финансирования, а другое дело — организовать работу. И когда мы стояли в начале этого пути, мы исходили из того, что в этом и будет залог успеха, а именно в том, что должны быть найдены такие люди, которым общество, родительское сообщество, безусловно, будут доверять и которые сделают работу этого фонда максимально публичной и прозрачной. Только так можно добиться доверия», — Владимир Путин.