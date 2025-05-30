Суд арестовал экс-мэра Керчи Брусакова за превышение должностных полномочий

Городской суд Керчи согласился с ходатайством следствия и заключил под стражу бывшего главу администрации города Святослава Брусакова по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Крыма.
«Брусакову С. А. предъявлено обвинение, 30.05.2025 Керченским городским судом он взят под стражу», — сказал собеседник агентства.
По его словам, экс-чиновник стал фигурантом нескольких уголовных дел еще в апреле этого года в связи с противоправной деятельностью. Позже производства по ним прекратили, однако затем дела были возбуждены повторно другим ведомством, уточнил он.
Как писал сайт KP.RU, в июне 2024 года глава Крыма Сергей Аксенов делал предупреждение на тот момент еще действующему мэру Керчи Брусакову. Причиной для послужила плохая организация санитарной очистки и уборки, а также слабый контакт с жителями города. Аксенов попросил депутатов объявить выговоры Брусакову, а также главе администрации Феодосии Игорю Ткаченко.