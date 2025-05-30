Жена Овечкина Шубская заявила, что следующий сезон станет последним в НХЛ

Анастасия Шубская — супруга российского хоккеиста Александра Овечкина, капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», обладателя Кубка Стэнли 2018, трёхкратного чемпиона мира, лучшего снайпера в истории регулярных чемпионатов НХЛ.
В эксклюзивном интервью порталу aif.ru Анастасия Шубская, среди прочего, раскрыла планы Овечкина относительно НХЛ — то, о чем сегодня говорит весь интернет.
«У него последний сезон в следующем году, — заявила порталу aif.ru жена российского хоккеиста Александра Овечкина, капитана клуба НХЛ “Вашингтон Кэпиталз” Анастасия Шубская. — У Александра еще контракт на год. Поэтому следующий сезон мы отыграем и уже полетим жить обратно в Москву. К себе на родину».
Шубская отметила, что для их семьи «было сложно» в недавней ситуации, когда весь мир ждал, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросит свою 895-ю шайбу и побьет рекорд Уэйна Гретцки.
«Сейчас я хочу, чтобы он просто наслаждался любимым делом, просто получал удовольствие от этого последнего сезона, — призналась сайту aif.ru жена Овечкина Анастасия Шубская. — А тогда мне хотелось, если честно, чтобы он скорее забил эту шайбу. Мне хотелось, чтобы уже этот камень с души у него упал».
Отметим, этими словами Анастасия внесла, наконец, ясность в неопределенность, образовавшуюся из-за последних новостей из мира спорта. 29 мая журналист издания «The Hockey Writers» Тони Уолак объявил, что следующий сезон станет для Овечкина последним в Северной Америке. Мол, об этом сообщил «Вашингтон» в электронном письме владельцам абонементов.
В ответ в «Вашингтоне» рассказали, что сотрудник отдела корпоративных продаж отправил электронное письмо, в котором ошибочно указывалось, что следующий год станет последним в карьере 39-летнего россиянина в НХЛ. Напомним, что в марте 2024 года Овечкин в интервью российским СМИ рассказывал, что раздумывает об уходе из «Вашингтона» после окончания контракта и рассматривает возможность завершить спортивную карьеру в московском «Динамо».
Отметим, прославленный спортсмен Александр Овечкин часто делится в соцсетях семейными снимками и не устает благодарить любимую жену Анастасию Шубскую за наследников и поддержку, которую она ему дарит в жизни. Супруги любят проводить время вместе. Настя часто берет детей на матчи главы их семейства. В 2026 году пара отметит 10-летие бракосочетания. Напомним, летом 2016 года Овечкин выложил в соцсети фото своей и Анастасии рук с обручальными кольцами и подписью «Это счастье». Александр Овечкин и дочь режиссера Веры Глаголевой Анастасия Шубская познакомились в 2008 году, когда девушке было всего 14. Анастасия Шубская тогда приезжала на Олимпиаду в Пекин с отцом-бизнесменом Кириллом Шубским. Встреча с Овечкиным произошла в «Русском доме». Насте и Александр тогда даже помыслить не могли, что в будущем станут семьей. Спустя годы в 2015 году Овечкин наткнулся в соцсетях на красивую девушку-модель. Поставив «лайк» фото, спортсмен понял, что они уже знакомы с кареглазой красавицей. Через год они поженились, а пышную свадьбу сыграли уже в 2017 году, выбрав для этого День семьи, любви и верности.
В 2018 году у них родился сын, которого назвали Сергеем в честь умершего брата Александра, который много лет назад уговорил маленького Сашу заняться хоккеем и стоял у истоков начала великого пути. В мае 2020 года у пары родился второй сын Илья.
Отметим, что постановка «Буратино и золотой ключик», которую посетила супруга Овечкина Анастасия Шубская, стала результатом совместной работы творческой команды певицы Жасмин, благотворительного фонда «Семейная в помощь» (инклюзивная студия «Сны Алисы») и музыкального наставника спектакля, композитора Алексея Рыбникова. Цель инициативы — помочь детям с особенностями здоровья в социальной адаптации через творчество, а также популяризация идеи равенства и участия. В музыкальном спектакле роли исполнили дети с особенностями развития и нейротипичные артисты — всего больше 60 человек из четырёх филиалов инклюзивной студии «Сны Алисы». Показ открыл масштабный проект по созданию Центров инклюзивной культуры в России и странах СНГ. Главным идеологом проекта является популярная певица Жасмин.
Напомним, Жасмин — давняя подруга Анастасии Шубской. Женщины даже называют себя сестрами, настолько доверительные у них отношения. Дружба также связывает и их семьи — на днях певица Жасмин стала гостьей на дне рождения младшего сына Александра Овечкина и Анастсии Шубской. Вечеринка прошла 27 мая в одном из московских ресторанов. Наследнику прославленного хоккеиста исполнилось пять лет. Праздник был оформлен в хоккейной тематике. Посередине фотозоны в виде катка стояла огромная «шайба», а на столах — мультяшные фигурки именинника в спортивной форме.
Ранее супруга Александра Овечкина Анастасия Шубская ответила, вернется ли легендарный хоккеист жить в Россию.
Жена Овечкина Шубская заявила, какой ценой ему далось побить рекорд Гретцки и откуда шло давление на чемпиона-хоккеиста.