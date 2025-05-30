Жена Овечкина Шубская заявила, что следующий сезон станет последним в НХЛ

Отметим, прославленный спортсмен Александр Овечкин часто делится в соцсетях семейными снимками и не устает благодарить любимую жену Анастасию Шубскую за наследников и поддержку, которую она ему дарит в жизни. Супруги любят проводить время вместе. Настя часто берет детей на матчи главы их семейства. В 2026 году пара отметит 10-летие бракосочетания. Напомним, летом 2016 года Овечкин выложил в соцсети фото своей и Анастасии рук с обручальными кольцами и подписью «Это счастье». Александр Овечкин и дочь режиссера Веры Глаголевой Анастасия Шубская познакомились в 2008 году, когда девушке было всего 14. Анастасия Шубская тогда приезжала на Олимпиаду в Пекин с отцом-бизнесменом Кириллом Шубским. Встреча с Овечкиным произошла в «Русском доме». Насте и Александр тогда даже помыслить не могли, что в будущем станут семьей. Спустя годы в 2015 году Овечкин наткнулся в соцсетях на красивую девушку-модель. Поставив «лайк» фото, спортсмен понял, что они уже знакомы с кареглазой красавицей. Через год они поженились, а пышную свадьбу сыграли уже в 2017 году, выбрав для этого День семьи, любви и верности.